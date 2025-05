Il sanremese Kevin Liguori allunga in campionato dopo un ottimo secondo posto nel 'R-Max' e quarto nel 'R-One'

E' sullo storico circuito 'Pista Azzurra' di Jesolo, tracciato in cui hanno gareggiato tantissimi piloti di F1 storici ( uno su tutti il mitico Ayrton Senna) che IRK ProMotion, organizzatore dei campionati RMax e ROne, ha deciso di disputare il terzo round del campionato. Il pilota sanremese Kevin Liguori, del team Goats Racing Team, è sceso in pista insieme ai suoi compagni per la 12h in programma sabato 24 per il campionato Endurance R-One.

"Purtroppo abbiamo passato le prime 6 ore un po’ in difficoltà - dice Kevin - il kart ha avuto un problema tecnico e il sostituto non era per niente performante. L’abbiamo dovuto cambiare nuovamente e questa cosa ci ha fatto partire con il piede sbagliato. Ma con un ottimo lavoro al box, una corretta comunicazione e una strategia lineare, siamo riusciti a risalire da ottavi a quarti nelle ultime 2 ore. Non è il risultato a cui aspiravamo ovviamente - conclude il sanremese - ma sono soddisfatto perché abbiamo imparato tanto sia dal setup del kart che, soprattutto, riguardo la gestione del team al box".

Domenica è stata la volta di RMax, campionato sprint, riservato ai kart motorizzati rotax 2t, più performati dei 4 tempi del sabato. Liguori si è presentato in pista da primo in campionato e ha incentrato la sua domenica sull’acquisizione di più punti possibili. Le prime 2 prove a tempo e gare di qualificazione per la finale lo hanno visto dominare totalmente, riuscendo ad agguantare pole position, vittoria e giro veloce, facendo il pieno di punti. "Ho centrato in pieno il mio obbiettivo iniziale - spiega il sanremese classe '97 - sono riuscito a prendere il massimo di punti disponibili, anche ai danni del mio diretto inseguitore in campionato che si è classificato secondo nella prima gara. Questo mi ha permesso di partire primo in finale A, una gara davvero tiratissima, in cui ho fatto tutti i 16 giri al massimo della mia performance. Ho tenuto la testa della gara fino al 12esimo giro, dove son stato sorpassato dal secondo che ne aveva di più. Son riuscito a difendermi dal terzo classificato, il campione tedesco, riuscendo cosi a passare sotto la bandiera a scacchi in seconda posizione. Sono comunque molto contento - conclude - perché il mio diretto avversario è arrivato quinto; anche se ovviamente mettere la 'ciliegina sulla torta' con una vittoria sarebbe stato perfetto. Il mio obbiettivo comunque è il campionato, quindi questa è la strada giusta".

Prossimo Round sul circuito di Franciacorta (BS) il 14/15 giugno.