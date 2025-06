Calcio, Serie D. Derthona - Buttu, ci siamo. Si aspetta solo il sigillo definitivo

Le strade di Pietro Buttu e del Derthona sono in predicato di unirsi già da diverse settimane.

I tempi per l'arrivo al "Coppi" del tecnico albenganese sono però ormai maturi.

Non dovrebbe infatti tardare l'ufficialità dell'approdo in piemonte dell'ex allenatore dell'Imperia, pronto ad affrontare la prima stagione in carriera lontana dalla Liguria.

Un'opportunità importante dopo le sofferenze vissute al "Ciccione", data la stabilità che il club del presidente Cristiano Cavaliere ha saputo costruire nel corso degli anni all'interno del principale campionato dilettantistico nazionale