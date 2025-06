Calcio, Albenga. Eppur si muove

Dopo il comunicato delle scorse settimane che ha annunciato l'intenzione di procedere con il cambio di denominazione del Vadino in Fbc Albenga 1905, non sono emerse particolari novità in merito alle novità tecniche che coinvolgeranno il nuovo sodalizio ingauno.

Il motivo è duplice: sia formale ma anche di etichetta sportiva.

Fino a quando non arriverà il via libera per la nuova denominazione non sarà infatti possibile procedere ufficialmente con gli annunci e i tesseramenti, inoltre da parte della dirigenza bianconera c'è la piena intenzione di rispettare quelle che sono le normative federali.

Il nome Albenga, negli ultimi mesi, è stato infatti accostato a numerose vicende che con il rettangolo verde hanno poco a che fare, e da parte del direttivo c'è la volontà di tracciare una netta linea di discontinuità.

Ciò non significa che i piani di strutturazione siano fermi, tutt'altro: basterà attendere le dovute scadenza prima che le prime novità vengano a galla.