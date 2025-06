Non dovrebbe mancare poco all'ufficializzazione del nuovo assetto dirigenziale del Bragno, annunciato nelle ultime ore dal tecnico Flaivo Ferraro.

Dalla Val Bormida bocche del tutto cucite al riguardo, ma tutto sembra ormai definito per l'arrivo in biancoverde di Paolo Rogna, ex team manager della Virtus Don Bosco.

Le indiscrezioni di radiomercato sono abbastanza insistenti e non dovrebbe mancare molto all'ufficializzazione.