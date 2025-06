Calciomercato. Conferma Numero Uno per lo Speranza, i guantoni rossoverdi saranno ancora sulle mani di Daniel Berruti

La prima ufficialità dello Speranza riguarda l'area rinnovi.

Dopo aver comunicato l'arrivo in panchina di Davide Pisano, il primo pilastro non può che essere il portiere per la formazione rossoverde.

Sarà quindi ancora Daniele Berruti a difendere i pali del "Santuario", come ratificato pochi minuti fa dal sodalizio savonese:

"La società ASD Speranza 1912 comunica di aver raggiunto l’accordo per la prosecuzione del rapporto per la stagione 2025/2026 con il portiere classe 2001 Daniel Berruti che difenderà i pali della porta rossoverde per la quarta stagione consecutiva".