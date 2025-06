Europei di Scherma Genova 2025: al via oggi la rassegna continentale, Arianna Errigo guida il fioretto azzurro

“È il mio 14esimo Campionato Europeo ma lo affronto con lo stesso entusiasmo della prima volta”. Parole e musica di Arianna Errigo, capitana del fioretto azzurro e veterana della Nazionale italiana di scherma, che oggi dà l’assalto alla scena continentale ai Campionati Europei di Genova 2025, in programma da oggi, sabato 14 giugno, fino a giovedì 19 giugno.

Saranno sei giornate intense per assegnare dodici titoli, e si parte proprio con il fioretto femminile individuale, specialità in cui Errigo è la campionessa uscente grazie all’oro conquistato a Basilea 2024, il terzo titolo continentale della sua carriera. Una bacheca, la sua, che conta 21 medaglie agli Europei. “Tirare in Italia è speciale – ha detto l’olimpionica nel punto stampa della vigilia – contiamo sul supporto del pubblico per avere una spinta in più”.

Accanto a lei in pedana oggi scendono Alice Volpi, Martina Batini e la giovane Anna Cristino. “Proveremo a far valere il fattore-casa – ha dichiarato Volpi, campionessa del mondo in carica – anche se mi spiace molto per il problema fisico che ha fermato Martina Favaretto. Darò il massimo in pedana”. Ottimismo anche da Batini, oro europeo nel 2023: “Siamo un gruppo forte e unito, speriamo d’evitare di scontrarci tra noi troppo presto…”. Emozionata Cristino: “È la mia prima volta, ho tante emozioni. Le mie compagne sono un esempio prezioso”.

Il CT del fioretto Simone Vanni ha commentato: “Siamo consapevoli delle aspettative e daremo tutto per essere all’altezza. Abbiamo determinazione e spirito combattivo da unire alle nostre doti tecniche”.

La giornata inaugurale vedrà in azione anche gli sciabolatori. In gara il campione in carica Michele Gallo: “Siamo carichi, affrontare un Europeo in Italia da detentore dell’oro è un onore”. Lo affiancheranno Luca Curatoli, argento a Basilea 2024 – “Ho vinto tre medaglie individuali agli Europei, voglio ancora competere al vertice” – Pietro Torre, motivato dall’atmosfera di casa – “Genova è città di mare come Livorno, mi sento a casa” – e il debuttante Dario Cavaliere: “Tanta voglia di far appassionare il pubblico ligure”.

Il CT della sciabola Andrea Terenzio ha sottolineato: “Il Comitato organizzatore ha lavorato con grande cura. Vogliamo essere all’altezza: ora tocca a noi”.



I biglietti per Genova 2025 sono disponibili su Vivaticket, al padiglione Jean Nouvel (9-16) e al Palasport (17-19). Il biglietto Jean Nouvel consente l’accesso fino ai quarti individuali e alle semifinali a squadre. Il biglietto Palasport è valido solo per le finali. Disponibile anche il Daily Ticket per entrambe le sedi.

Nel padiglione Jean Nouvel è attivo da stamattina il “fencing village” gratuito (ore 9–15), che ospita due mostre:

“Dalla storia alla scherma”, curata da Alessandro Rizzi con il maestro Giancarlo Toran, sarà inaugurata oggi alle 14:30 con un viaggio tra duelli storici e scherma moderna.

“La magia delle Torce Olimpiche”, mostra di cimeli originali curata dal CONI, celebra la storia olimpica italiana.

La Cerimonia d’apertura è prevista per le 17:45 di oggi al nuovo Palasport di Genova, con la partecipazione di rappresentanti delle 44 federazioni, il presidente dell’EFC Pascal Tesch e le autorità locali Marco Bucci, Simona Ferro e Silvia Salis. Sul palco lo show dei performer di Kataklò.

In palio anche premi simbolici: Basilico Genovese DOP e Olio Riviera Ligure DOP, emblema della qualità e della cultura ligure.

I Campionati Europei di Scherma Genova 2025 si svolgono in Liguria, Regione Europea dello Sport 2025, con il supporto della Commissione Europea, del Ministero per lo Sport e i Giovani, di Regione Liguria e Comune di Genova. L’evento è patrocinato da Coni e Sport e Salute, e realizzato sotto l’egida della European Fencing Confederation. La Camera di Commercio ospiterà una cena di commiato il 18 giugno per le delegazioni.

Tra i partner: Costa Edutainment, Banca Passadore, Toyota, Gruppo Spinelli e altri.

AMT garantirà trasporti gratuiti per atleti e staff.

Le finali saranno trasmesse in diretta ogni giorno su Rai 2 e Sky, con la collaborazione media di Italpress, Il Secolo XIX, Mentelocale, Netweek.