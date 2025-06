Calcio. La Liguria Under 16 chiude con il sorriso il Torneo Eusalp, 3-2 al CPA Bolzano nella finale 7°/8° posto

Si conclude con un sorriso l’avventura della Rappresentativa Under 16 del CR Liguria al Torneo Internazionale Eusalp, manifestazione giovanile organizzata dal Comitato FIGC della Provincia Autonoma di Trento. A Spiazzo Rendena, i giovani liguri hanno conquistato la vittoria nella finale per il 7°/8° posto, superando il CPA Bolzano con il punteggio di 3-2.

Partita in salita per la selezione guidata da Jacopo Coletti e Andrea Zanello, sotto di un gol già al 10' del primo tempo. Ma la reazione non si è fatta attendere: Castrofilippo ha ribaltato il risultato con una doppietta, andando a segno al 25' della prima frazione e all’8' della ripresa. Al 25' del secondo tempo è arrivato anche il terzo gol ligure, firmato da Gilardi, bravo a finalizzare un pregevole assist di La Spina.

Nel finale, un brivido per la rete del 3-2 avversario, giunta a pochi minuti dal termine, ma il punteggio non cambia più. Vittoria meritata e chiusura positiva del torneo per i ragazzi liguri.

"Sapevamo di essere stati inseriti in un girone molto competitivo e lo abbiamo affrontato con determinazione - spiegano gli allenatori Jacopo Coletti e Andrea Zanello - Nel complesso, i ragazzi hanno tenuto testa agli avversari senza sfigurare nonostante i risultati possano far pensare diversamente e dimostrando buone qualità individuali che fanno ben sperare per il futuro. È stata un’esperienza formativa e positiva: si sono confrontati con un livello di gioco superiore rispetto a quello a cui sono abituati nei rispettivi campionati. A loro vanno i complimenti per l’atteggiamento esemplare, sia in campo che fuori. Un'esperienza intensa e significativa, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano".

CR LIGURIA U16 – CPA BOLZANO U16 3-2



RETI: 10' Kaufmann (B); 25' e 8'st Castrofilippo, 25'st Gilardi (L); 32'st Tamanini.

CR LIGURIA U16: Soldano, Marino, Miano Cannavale, Zhao, Bonforte (5'st La Spina), Castrofilippo, Baldissera (5'st Gilardi), Pulito, Velko (1'st Bordo), Sivieri (20'st Saiano, 33'st Monti Bragadin).

A DISPOSIZIONE: Pavesio, Menegatti, Gamberi.

ALLENATORI: Coletti - Zanello.



CPA BOLZANO U16: Razzano, Rabanser, Nössing (20'st Tamanini), Potenza, Kajana, Marku (5'st Panzan), Schaller (9'st Kofler), Kaufmann, Hofer (1'st Obwegeser), Kratter (26'st Mantovan), Mandaglio (14'st Mazohl).

A DISPOSIZIONE: Zanotelli, Miladinovic.

ALLENATORE: M. Obrist