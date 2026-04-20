Calcio | Nicola Rossi lascia la Rappresentativa Under 17: "Grazie ai miei ragazzi, ci vediamo presto sul campo!"

E' stata una bella cavalcata quella di Nicola Rossi e della leva Under 17 al Torneo delle Regioni.

Pur con un bacino d'utenza limitato rispetto alle principali realtà dilettantistiche italiane, la Rappresentativa ligure ha sempre saputo schierare in campo formazioni competitive, pronte anche ad esprimere sul rettangolo verde idee e un gioco corale di alto profilo.

Un'avventura durata sette anni, tra le varie latitudini dello stivale, ma che è arrivata a conclusione.

A confermarlo è stato lo stesso allenatore, in una lettera aperta sui propri canali social-

"Dopo 7 stagioni fatte di chilometri, raduni, sfide difficili e grandi soddisfazioni, si conclude il mio percorso come Selezionatore Regionale U17 per il Comitato Ligure della FIGC.

Scegliere di abbandonare un incarico di prestigio non è mai facile, ma d’altronde SCEGLIERE è, senza ombra di dubbio, il paradosso di chi siede in panchina: è la tua prerogativa più grande, ma anche la tua condanna più crudele perché scegliere un giocatore comporta automaticamente la rinuncia, quasi sempre dolorosa, ad un suo compagno che spesso ha meritato quanto lui.

Essere un selezionatore non significa solo scegliere i "più bravi"o presunti tali secondo il tuo personale e quindi opinabile giudizio: significa provare a trasformare in brevissimo tempo un gruppo di giocatori in una squadra che esprima senso di appartenenza e voglia di rappresentare al meglio la propria regione.

Per questo motivo i primi e più sentiti ringraziamenti sono necessariamente indirizzati ai "miei" ragazzi, nati dal 2005 al 2009, per le emozioni che mi hanno regalato, al di là di qualunque risultato sportivo sia stato raggiunto. A tutti loro auguro di realizzare i propri sogni sportivi e non e di continuare a coltivare la passione per il calcio.

Se ho avuto il privilegio di vivere questa fantastica esperienza devo ringraziare soprattutto due persone: in primis il vicepresidente Giovanni Balestrino, che mi ha affidato l’incarico ed ha supportato e difeso sempre con sincera passione il mio operato ; dal punto di vista tecnico è stato un onore avvalermi del sostegno costante del Responsabile delle rappresentative, mister Corrado Orcino, il quale ha svolto il proprio ruolo senza mai far pesare le gerarchie, mettendo a disposizione competenza ed esperienza in modo discreto e estremamente rispettoso di ogni scelta.

Rivolgo un particolare saluto al mitico magazziniere Sergio Gandolfo, all’inossidabile massaggiatore Angiolo Bertolini e all’inappuntabile dirigente Pinuccio Ferrando: compagni di viaggio che nel corso degli anni sono diventati cari amici.

Ricordo con piacere tutti coloro che hanno fatto parte del mio staff nelle varie manifestazioni: i mister Paolo Ornamento, Pietro Chalp, Federico Marini, Marco Pirovano e i dirigenti Carlo Fantoni, Giampiero Penna, Claudio Nucci, Roberto Vassallo e Luigi Gallina. Un saluto ai selezionatori e ai dirigenti delle altre leve con cui ho condiviso diversi Tornei delle Regioni, Giuseppe Chiappucci e il suo vice Giorgio Figaia, Andrea Cardini, Francesco Crisanti, Gian Rusca, Franco Giovinazzo

Un capitolo a parte merita il mio staff, termine che non identifica pienamente il valore di un gruppo che ha fatto dell’amicizia la base di ogni viaggio, raduno, partita che ho disputato negli ultimi due anni; da anni Marco Peluffo, Manuel Penna e Antonello Berriolo sono parte del mio percorso calcistico e di vita: condividere questi momenti di gioia e divertimento ne ha moltiplicato l’impatto emotivo, rendendoli indimenticabili.

Ho volutamente dedicare un paragrafo a parte a Dario Oddone, un amico fraterno più che un vice allenatore, qualifica assolutamente riduttiva per le sue competenze e la sua dedizione all’impegno; una banca dati inesauribile, con una memoria fotografica ineguagliabile e con la cura maniacale del dettaglio tecnico-tattico ed organizzativo. In questi anni siamo stati l’estensione tattica e l’ancora emotiva l’uno dell’altro, condividendo più certezze che dubbi, con la speranza di essere riusciti a lasciare una piccola traccia in tutti i “nostri” ragazzi.

Il fischio finale di questa esperienza arriva oggi, ma il calcio giocato continua a chiamare, quindi ci vedremo presto sul campo!!"