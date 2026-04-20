Calcio | Finale, Alessi è già pronto per la prossima stagione: "Piena sintonia con la società, col Savona ho visto l'atteggiamento giusto" (VIDEO)

Dopo tante stagioni sofferte il Finale ha saputo tracciare una nuova rotta con l'arrivo in panchina di Diego Alessi.
L'età media (particolarmente bassa, della rosa) non ha permesso ai giallorossoblu di avere costanza di risultati, ma il bilancio di fine stagione non può che essere positivo.
Manca quindi solo l'ufficialità per il prosieguo del rapporto tra il mister e la società di Via Brunenghi, come ribadito dallo stesso allenatore subito dopo la sconfitta contro il Savona.
Un 4-3 agrodolce, che ha visto i ragazzi finalesi tenere testa agli Striscioni.