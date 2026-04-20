Calcio, Ceriale. Colpo salvezza con il Masone, Mambrin: "Non abbiamo voltato le spalle, ora dobbiamo tornare a stupire"

Il rigore di Beluffi ha spazzato via le residue ansie del Ceriale.

La squadre di mister Mambrin ieri ha ottenuto un successo determinante nella corsa salvezza, superando 1-0 il Masone.

Il tecnico ha voluto dedicare un pensiero a tutto il gruppo di lavoro tramite i propri canali social, rilanciando le proprie ambizioni per il futuro prossimo:

"Voltare le spalle".

Quello non è successo: l'intero staff di fantastici collaboratori, il gruppo dei dirigenti della prima squadra, il presidente e tutta la società non l'hanno fatto.

Quel che contava di più: i ragazzi della squadra non l'hanno fatto.

Li ringrazierò sempre.

Siamo rimasti uniti e abbiamo remato tutti insieme per tirarci fuori da una situazione di classifica fastidiosa, brutta e inaspettata.

Ora bisogna guardare in avanti - ha chiosato Mambrin - al futuro, a lavorare meglio e ancora di più per ritornare a stupire tutti.