I migliori giocatori stranieri che hanno giocato in Serie A

In Serie A hanno militato e militano attualmente grandi campioni che vengono dall’estero. Tra gli ultimissimi, per status attuale, possiamo citare il fresco vincitore della Champions Kvara e lo sconfitto Lautaro. Nel corso della storia però ce ne sono stati diversi e alcuni di loro hanno lasciato un segno indelebile nella storia del nostro campionato.

Intrighi di mercato e gialli dell’ultimo minuto hanno reso alcune delle trattative leggendarie, specie quando poi l’impatto del giocatore sul nostro campionato si è rivelato decisivo in futuro.

Gli Anni ’80 E ’90: L’Età Dell’Oro Dei Fuoriclasse Stranieri

Sono gli anni dell’esplosione del pop, di Michael Jordan e di Ayrton Senna, quelli in cui la Serie A è sul tetto del mondo. Il nostro è il campionato più evoluto, sia tatticamente che economicamente.



Nel nostro paese continuano ad arrivare stelle da tutte le parti del mondo. Maradona approda a Napoli e prende per mano la città e la porta a due storici scudetti. A Roma approda Paulo Roberto Falcão, che porta nella capitale il secondo della storia della squadra capitolina.

Ci troviamo anche nell’epoca del trittico olandese del Milan composto da Gullit, Van Basten e Rijkaard. Lothar Matthaus spadroneggia all’Inter e Gabriel Batistuta diviene simbolo della città di Firenze.

I Giganti Del 2000: Dalla Tecnica Di Zidane Alla Potenza Di Ronaldo

Con l’inizio del nuovo millennio, la Serie A inizia a perdere consensi, con il Milan che sembra essere l’unica squadra capace di imporsi a livello europeo. Clarence Seedorf è coadiuvato da Shevchenko nel 2003 e da Kakà nel 2007 e insieme portano a Milano le ultime due Champions rossonere.

Il fenomeno Real Madrid si consolida come punto di riferimento del calcio mondiale, ma il talento nel nostro campionato non manca di certo.

È il periodo di Zinedine Zidane, che dopo aver incantato i tifosi bianconeri con le sue magie, si trasferisce proprio ai Galacticos. Sempre dalla Juventus passano altri due campioni come Trezeguet e Pavel Nedvěd.

Impossibile non menzionare Ronaldo “Il Fenomeno”, che nell’Inter sembra un marziano prima di essere riportato sulla terra dagli infortuni. Anche “l’Imperatore” Adriano, nonostante la poca costanza, fa intravedere un calcio sublime.

Lo scandalo di Calciopoli fa scappare anche gli ultimi investitori che credevano in un ritorno in auge della massima divisione italiana e abbandona la Serie A a un rapido declino, che solo da qualche tempo sembra essersi arrestato.

I Campioni Recenti: Da Ibrahimović a CR7

Il triplete dell’Inter nel 2010 segna l’inizio di un lungo digiuno di trofei internazionali in Serie A, che cede definitivamente il passo alla maggior organizzazione degli altri campionati come la Premier, La Liga e la Bundesliga.

Il nostro campionato risente molto della globalizzazione e non riesce a vendersi come gli altri. Gli sponsor, fra cui molti bookmaker come Bet365, Betsson e Bwin, preferiscono investire all’estero. Il bilancio e di conseguenza la competitività dei club ne risentono molto e i campioni scappano all’estero.

Per un po’ di tempo la Serie A deve accontentarsi di essere un campionato “incubatore” di campioni, ma non ha la forza economica né di acquistare, né di trattenere i campioni. Alexis Sanchez prima e Mohamed Salah poi sono due esempi in questo senso.

Nonostante questo, abbiamo potuto ammirare le gesta di diversi campioni negli ultimi anni. Fra tutti, Zlatan Ibrahimović raggiunge la piena maturità calcistica e dopo le esperienze alla Juve e all’Inter, approda al Milan.

Parlando sempre di punte, arriva da panchinaro del Real Madrid, il “Pipita” Higuain. Egli si renderà protagonista di una stagione da record da 36 gol in campionato con la maglia del Napoli, per poi passare per la cifra record di 90 milioni alla Juve, acerrimi nemici e competitors per lo scudetto.

Più recentemente, ci siamo goduti quelli che forse resteranno alla storia come gli ultimi veri anni ad alto livello di Cristiano Ronaldo. Tre stagioni alla Juve condite da 100 gol in poco più di 120 presenze. Un marziano.

















