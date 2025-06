Calcio. E' nata l'Imperia di Pino Ruggieri: “Closing a settembre, ora costruiamo una squadra competitiva"

L'Imperia Calcio volta ufficialmente pagina: da oggi si apre l’era di Pino Ruggieri. Nello scorso weekend, il presidente dimissionario Fabrizio Gramondo ha ottenuto il via libera dal socio Fabio Ramoino, più quello di Daniele Ciccione, per l’ingresso graduale dell’imprenditore emiliano nella compagine societaria. La firma del preliminare d’intesa è attesa per i primi giorni della prossima settimana, ma Ruggieri – già patron di Sanremese e Spezia – dopo l’incontro risolutivo di oggi pomeriggio avvenuto nel capoluogo con Gramondo, è pienamente operativo.

“Per il closing definitivo – dichiara Ruggieri – bisognerà attendere settembre, ma intanto è fondamentale mettersi subito al lavoro sulle priorità. C'è da ricostruire la società dalle fondamenta, mettere mano a infrastrutture praticamente inesistenti e costruire una squadra competitiva”.

Per affrontare un piano di rilancio così ambizioso, torna in neroazzurro Antonio Soda, nominato direttore generale: a lui il compito di individuare il nuovo allenatore e di costruire la rosa, ripartendo dallo zoccolo duro della scorsa stagione. Al suo fianco, l'ex matuziano con una esperienza anche sulla panchina nerazzurra Valentino Papa avrà un ruolo che Pino Ruggieri definisce "strategico", facendo intendere che potrebbe rivestire quello di direttore sportivo, mentre Roberto Iovine continuerà a coordinare il settore giovanile.

Importante anche il capitolo stadio 'Ciccione', per il quale Pino Ruggieri ha già in mente la direzione da prendere: “Ne parlerò con il sindaco Scajola, ma credo che la soluzione migliore sia un misto sintetico-naturale, mettendo in conto di dover giocare qualche partita in campo neutro”.

Sul fronte mercato e per quanto riguarda anche i rinnovi, Ruggieri fissa i paletti: “Alcuni giocatori hanno sparato alto. Devono capire che a Imperia si viene a giocare per la maglia, per il legame con il territorio e per il progetto societario serio e sostenibile”.