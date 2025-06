Calciomercato, Altro big per la difesa, accordo ok con Simone Ciancio

A poche ore dall'ingaggio di Stanga, arriva un nuovo colpo per il pacchetto centrale della retroguardia di mister Pisano: Simone Ciancio, uno dei giocatori di maggior curriculum del girone A è pronto infatti a sbarcare all'Olmo - Ferro.

Il giocatore genovese, classe 1987, ha infatti tantissimi campionati in carriera disputati in Serie C, con le maglie di Cosenza, Lecce, Catania, Avellino e Alessandria. L'anno scorso l'approdo in quarta serie con i colori dell'Asti.



Il comunicato:

L'F.B.C. Celle Varazze comunica di aver raggiunto l'accordo di tesseramento per la prossima stagione 2025-26 con il giocatore Simone Ciancio proveniente dall'A.S.D. Asti.

Duttile jolly difensivo, classe 1987, Simone ha militato per 17 stagioni tra i professionisti alternandosi tra Lega Pro e Serie B esordendo tra i dilettanti solo lo scorso campionato ed è stato scelto per portare solidità al reparto difensivo, esperienza e personalità.

La Società tutta gli dà il più caloroso benvenuto augurandogli buona fortuna in maglia biancoblu.