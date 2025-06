Calciomercato. E' arrivata l'ufficialità, Matteo De Rinaldis è un nuovo giocatore del Vado

Era attesa per metà settimana l'ufficialità dell'approdo al Vado di Matteo De Rinaldis e, come raccontato durante il week end, il direttore sportivo Mancuso è riuscito ad accaparrarsi uno dei talenti più brillanti dell'ultimo girone A.

Il centrocampista è stato infatti uno dei protagonisti principali all'interno dei sincronismi della giovane squadra guidata da Parolini, e proprio l'Oltrepo ha speso parole importanti per il passaggio in rossoblu del giocatore, non solo sotto il profilo tecnico ma anche umano:

"Matteo ha scelto il "mare" della Liguria, un club ambizioso che ripartirà con i pronistici a favore nel girone A di serie D, nel tentativo di vincere e puntare al professionismo. Il Vado si è assicurato il 22enne centrocampista, autore in maglia oltrepadana di 6 reti (di cui una segnata proprio al Vado...), 5 assist, 32 gare giocate, 2.741' minuti.

Uno dei protagonisti assoluti che hanno trascinato l'OLTREPO' FBC alla salvezza al primo anno di serie D con 2 giornate di anticipo. Che dire... GRAZIE Matteo. E' stato bello incontrati, conoscerti, osservarti, ammirarti, gioire per te e con te".