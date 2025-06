Camporosso: oggi pomeriggio alla scuola 'Kung Fu studio' gli esami di passaggio di grado con l'istruttore Giulio Marchetti

Si sono svolti oggi, alla scuola ‘Kung fu studio’ di Camporosso, diretta dall’Istruttore Giulio Marchetti, gli esami di passaggio di grado sia per gli stili interni (T’ai Chi Ch’uan) che per gli stili esterni (Shaolin Ch’uan) presidiati dal Maestro Ignazio Cuturello, uno degli ultimi eredi della scuola di Kung Fu portata in Italia dal Maestro Chang Dsu Yao.

Gli allievi li hanno superati con successo. Tra questi in particolare Roberto Cai, Raffaela Pallanca e Elvio Romano hanno raggiunto il grado di cintura nera negli stili interni. Il programma di questo esame comprendeva la destrezza nel “Tui Shou” 推手, la spinta con le mani.

In particolare il Tui Shou Ti I Tao, l’applicazione del primo Lu (percorso) di Tai Chi Ch’uan. Il primo livello è praticare la forma da soli di modo da badare alla propria energia, il secondo livello è applicare con il compagno di modo da badare anche alla sua energia.

Inoltre serve a sviluppare stabilità, sensibilità, reattività, senso della distanza, tempismo, insegna a gestire l’aggressività e quindi a conquistare un maggior equilibrio interiore e spirituale.