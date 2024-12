Pallanuoto. Nemmeno una Roma Vis Nova in buona forma frena la Rari, i biancorossi si impongono 12-6

La BPER Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con la Roma Vis Nova, nella piscina “Roghi” di Monterotondo, l’incontro valevole per la 10^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto. 12 a 6 è stato il risultato finale in favore dei savonesi che hanno saputo sempre tenere il controllo della partita imponendosi con un perentorio ultimo parziale di 0 a 6.

Il prossimo impegno della BPER R.N. Savona sarà ancora in Campionato, sabato 21 dicembre, con l'11^ giornata della Regular Season nella piscina “Zanelli” di Savona. I biancorossi affronteranno l'Onda Forte.

L'incontro avrà inizio alle ore 15,00.



Questo il tabellino della partita.



ROMA VIS NOVA – BPER R.N. SAVONA 6 – 12

Parziali (1 – 4) (1 – 1) (4 – 1) (0 – 6)



TABELLINO

Formazioni

ROMA VIS NOVA: Correggia, Ciotti, Poli 1 (su rigore), Agnolet, Di

Corato, Grossi, Penava 2, Salipante, Viskovic 1, Smiljevic 2, Spione,

Antonucci, Castrucci.

Allenatore Alessandro Calcaterra.



BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi, Damonte 1, Figlioli 2, Occhione 2,

Rizzo 2, Merkulov 3, Bruni 2, Erdelyi, Guidi, Patchaliev, Gullotta, Da

Rold, Cora.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Raffaele Colombo di Maslianico (Como) e Francesco Romolini di

Sesto Fiorentino (Firenze).



Delegato Fin: Massimiliano Caputi di Roma.



Superiorità numeriche:

ROMA VIS NOVA: 1 / 7 + 1 rigore realizzato.

BPER R.N. SAVONA: 8 / 12.



Note:



Usciti per 3 falli: Nessuno.



Nel 4° tempo è stato ammonito per proteste l'allenatore del Savona,

Angelini.