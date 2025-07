Calcio. Il Vado annuncia Giorgio Roselli, il tecnico è ufficialmente il nuovo allenatore rossoblu

E' arrivato puntuale l'annuncio di mister Giorgio Roselli.

Il Vado ha quindi il suo nuovo timoniere per la stagione 2025/26.

L'allenatore umbro ha raggiunto il Chittolina in questi giorni per iniziare a predisporre i lavori verso il via della preparazione precampionato.

La società del presidente Tarabotto ha annunciato anche i principali collaboratori:

"Giorgio Roselli è il nuovo allenatore del Vado F.C. 1913

Ex giocatore tra le altre di Inter, Sampdoria e Bologna, nella sua carriera da allenatore vanta una grande esperienza in Serie C, le cui esperienze più recenti sono con Brindisi, Vibonese, Monopoli, Sambenedettese e soprattutto Cosenza.

Nel suo staff a Vado ci sarà Eros Secchi, preparatore dei portieri e Mattia Roselli, preparatore atletico".