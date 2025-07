Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come



L'annuncio biancoblu:

Il Ceriale Progetto Calcio comunica un altro colpo in entrata: ecco Tommaso Quartieri!



Energico classe 2004, che può svolgere diversi ruoli tra i quali esterno e terzino, Tommaso è reduce da una buona stagione con i colori del Borghetto. Prima una lunga militanza a Loano, dove ha vinto un campionato di Seconda Categoria.



Benvenuto, Tommaso!