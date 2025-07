Quarto Trofeo Città di Albenga. Semifinali in archivio, la finale sarà Interno Uno - Shugar Barber

Interno Uno - Shugar Barber: sarà questa la finale in programma sabato sera all'Annibale Riva.

Il Quarto Trofeo Città di Albenga ha infatti chiuso il capitolo delle semifinali con due gare tirate fino agli ultimi secondi.

Interno Uno ha superato 4-2 Hurgada, ribaltando lo svantaggio iniziale grazie a una grande prestazione corale. Dopo il lampo di Rovere in avvio, è stato Gabriel Graziani con un colpo da biliardo a pareggiare i conti. Nel secondo tempo, salgono in cattedra i neo acquisti dell'Arenzano: doppietta per Andreetto e marcatura di Genduso a chiudere virtualmente i conti. Rovere firma la doppietta personale nel finale, ma è Interno Uno a staccare il biglietto per la finale, di fronte a un'Hurgada meno brillante rispetto alle ultime uscite.

Nel secondo incontro Shugar Barber / Karma Caffè / Monti's Gin parte forte con un Halaj incontenibile, autore di una tripletta e capocannoniere del torneo. Delfino sigla il momentaneo 2-0. Autofficina Perrier tenta la rimonta con le reti di Mariani, Cavassa e Negroni, ma le parate di Breewuer nel finale blindano il risultato. Vittoria sofferta ma meritata per Shugar Barber di fronte a degli avversari che hanno saputo rendere la vita difficilissima a una delle squadre più accreditate del torneo.