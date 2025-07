Calciomercato. I fratelli Destito passano al Ceriale

Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come



L'annuncio biancoblu:

Il Ceriale Progetto Calcio annuncia il tesseramento di Lorenzo e Samuel Destito!

I due fratelli classe 2006 tornano in biancoblù dopo l'esperienza negli Allievi. Prima di questa il percorso iniziale all'Alassio FC, dopo all'Albenga in Juniores Nazionali. Lorenzo (attaccante) ha esordito in Serie D proprio con la maglia bianconera, poi la chiamata dell'Imperia e successivamente il prestito alla San Francesco Loano. Anche Samuel (difensore) ha esordito in D, ma con i colori dell'Imperia. Entrambi terminano la stagione passata al Pontelungo.