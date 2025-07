lL PAGELLONE. San Francesco Loano, serve un pizzico di autotune

VOTO 6.5

Si è chiuso un biennio davvero magico per la San Francesco Loano, con il dominio dell'ultimo campionato Promozione e il mantenimento del proprio posto in Eccellenza.

Una salvezza, quella guadagnata sul campo da mister Cattardico e dai suoi ragazzi fondamentale per il futuro del club, seppur il percorso non sia stato privo di difficoltà.

Ora si apre infatti una nuova pagina con l'arrivo in panchina di Alessandro Lupo, ma il punto dirimente all'Ellena sarà il lavoro d'orchestra all'esterno del rettangolo verde, per agevolare il più possibile quelli che saranno i protagonisti dentro al campo.

Pur nella medesima sinfonia, si è percepita qua e la qualche tonalità diversa nei corridoi dello stadio, un fattore che probabilmente ha impedito alla squadra di concludere la stagione con qualche affanno in meno.

Piccoli aggiustamenti da affinare per una realtà che ha comunque compiuto passi in avanti straordinari dal giorno della fondazione e che, con l'installazione del manto in sintetico, avrà a disposizione un nuovo centro sportivo unico nel comprensorio ponentino.