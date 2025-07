Genoa, prima campanella dell'anno. A Pegli c'è anche il finalese Debenedetti

Volti distesi, rilassati dalle ferie di oltre un mese dopo un'annata chiusa in bellezza da "promossi", scolasticamente parlando, con ampio anticipo.

Insomma, si è respirata la classica aria, rinfrescata dai temporali di ieri, da primo giorno di scuola stamattina stamattina al centro sportivo "Pio-Signorini" di Pegli per il Genoa che ha così dato ufficialmente il via alla sua stagione '25/'26.

Un via sotto lo sguardo attento del "professore" Patrick Vieira e quello sempre entusiasta del "preside" Dan Sucu, giunto dalla Romania appositamente per seguire da vicino i suoi ragazzi nelle prime mosse, quelle di routine, tra test atletici, rilevazioni funzionali e qualche tocco al pallone.

Al lavoro si sono messi già nei giorni scorsi alcuni elementi convocati in anticipo e sotto gli input di preparatori e tecnici, come ad esempio Cuenca e Gronbaek, quest'ultimo uno dei volti nuovi presenti stamattina nel quartier generale rossoblù. Come lui anche Stanciu, capitano della nazionale romena che prima di recarsi al campo ha svolto le visite mediche di rito alla Casa della Salute di Multedo. O come anche Ellertsson, di "rientro" dopo i sei mesi nei quali era rimasto in prestito al Venezia dopo l'acquisto di gennaio.

Facce nuove ma anche tanti volti conosciuti, come quelli di chi torna in rossoblù in questa prima fase in attesa di valutazioni. E' il caso di Vogliacco, non riscattato dal Parma, di Marcandalli che torna dal prestito non fortunatissimo a Venezia, o dei due protagonisti in Serie B nello scorso campionato, Bohinen, che potrebbe tornare a Frosinone, e il centravanti finalese Alessandro Debenedetti, negli ultimi due anni in prestito al Mantova dove ha conquistato promozione e salvezza.

A disposizione di mister Vieira anche Mattia Bani. Il suo nome è stato uno dei più chiacchierati nelle ultime ore, tra ipotesi di addio o quella diametralmente opposta di rinnovo fino al 2027. Bisognerà aspettare qualche giorno per rivedere invece Johan Vasquez, fresco vincitore della Gold Cup col suo Messico e quindi in vacanza ancora per qualche tempo, e probabilmente così sarà anche per Junior Messias. Il brasiliano potrebbe rinnovare ancora per una stagione con un contratto col quale verrebbero premiate le presenze in particolar modo.

E se questa settimana sarà interamente sui prati genovesi, da martedì prossimo (15 luglio, ndr) la ciurma genoana sarà impegnata per due settimane sui campi della Val di Fassa, a Moena, dove disputerà anche tre amichevoli (Fassa Calcio, Kaiserslautern e Mantova), prima di volare in Spagna per il triangolare di lusso di Oviedo coi locali neopromossi in Liga e il Villarreal, e quindi in Bretagna dove i rossoblù affronteranno il Rennes prima dell'esordio in Coppa Italia di Ferragosto con la vincente di LR Vicenza-Padova.