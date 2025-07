Calciomercato, Baia Alassio. Attacco protagonista. Arriva Lanfranco, rinnova Sacco e piace Lenny Castagna

Ci son due ufficialità e un'indiscrezione vicina ad assumere i tratti della concretezza. La Baia Alassio ha confermato l'arrivo dell'attaccante Luca Lanfranco (pochi giorni fa avevamo scritto della possibilità di un bomber in arrivo dal basso Piemonte), mentre è stato rinnovato l'accordo con il trequartista Ronny Sacco. L'ultima chicca è un'indiscrezione, che però presto potrebbe diventare una news vera e propria: Amerigo "Lenny" Castagna sarebbe davvero a un passo dall'indossare la maglia giallonera.



Il comunicato:

"Baia Alassio Auxilium A.S.D. ha concretizzato con gioia il rinnovo di Ronny Sacco per la prossima stagione sportiva. Il giocatore, maturato in particolare tra Promozione ed Eccellenza prima di arrivare in giallonero nel 2024, è Capitano della squadra e, sin dal suo arrivo, leader nello spogliatoio. Come punto di riferimento per il Club, inoltre, da quest’anno affiancherà Di Mari nel ruolo di Vice Allenatore nella leva Esordienti secondo anno Under 13. Contestualmente, la Società è felice di comunicare il tesseramento di Luca Lanfranco, attaccante classe 2000 cresciuto nelle giovanili del Fossano, con cui ha giocato in prima squadra anche in Serie D, e protagonista di fortunate esperienze con Centallo e Monregale, vincendo qui i campionati di Seconda e Prima Categoria (28 e 21 reti). La dirigenza rivolge a Luca un caloroso benvenuto, sicura del contributo che il nuovo calciatore saprà apportare al reparto offensivo giallonero!"