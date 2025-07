Calciomercato. Quartetto di conferme per la San Filippo Neri, si parte con Carparelli, Orrù, Condorelli e Giordano

Ancora qualche giorno e i primi volti nuovi della San Filippo Neri saranno ufficializzati, ma per il club ingauno ora è arrivato il momento di dare il via alle prime conferme.

Ovviamente la prima è del capitano e bomber, Marco Carparelli, seguita a centrocampo da quella di Nicolò Condorelli.

Semaforo verde per la permanenza al Riva anche per due talenti della rosa dei tecnici Torregrossa e Rotiroti: Umberto Giordano, classe 2004, e Thomas Orrù, classe 2005.