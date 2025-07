Calciomercato, Cairese. Arriva l'ufficialità anche per Tommaso Scarrone

Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come

E' arrivata una bella iniezione di esperienza nella rosa della Cairese con l'innesto di Tommaso Scarrone.

L'operazione era in dirittura d'arrivo ormai da parecchi giorni e nel primo pomeriggio la società gialloblu l'ha confermata.



"L’A.S.D. Cairese 1919 è lieta di annunciare l’ingaggio di Tommaso Scarrone, difensore centrale classe 1990!

Giocatore esperto, porta con sé un bagaglio importante di esperienze maturate con le maglie di Imperia,Finale, Albenga ed è pronto a rafforzare la retroguardia gialloblù.

Da parte di tutta la società, i migliori auguri per la nuova stagione"!