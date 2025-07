Calciomercato. Si allarga il parco difensori con Giuseppe Giraudo

Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come



L'annuncio rossoblu:

"L’Asd S.F. Loano comunica con grande piacere di aver raggiunto l’accordo per la prossima stagione con Giuseppe Giraudo, difensore classe 2006.

Giuseppe ha mosso i primi passi nella Loanesi crescendo poi nei settori giovanili di Genoa e Vado. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Pietra Ligure in Eccellenza.

La Società nel dargli il benvenuto augura a Giuseppe tante soddisfazioni con in nostri colori".