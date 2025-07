Calcio, Bragno. La reazione dopo il passaggio di Turco al Dego: "Aveva già un accordo con noi, a lui e al club auguriamo le migliori fortune possibili"

Dopo l'annuncio dell'ingaggio di Turco da parte del Dego, non è tardata la presa di posizione da parte del Bragno.

Il club biancoverde aveva infatti, anche tramite i media, annunciato la conferma del difensore. Una permanenza che nei fatti non si è concretizzata, dopo la firma con il sodalizio biancoblu:

"L’Asd New Bragno - scrive la società - rende noto che il giocatore Samuele Turco, negli ultimi due campionati di Promozione con la maglia bianco verde del sodalizio di Cairo Montenotte, era già stato confermato tre settimane fa dal New Bragno, come da articoli apparsi sui media, con un accordo rinnovato in ogni sua componente, per poi cambiare idea ed essere presentato dal Dego.

La Asd New Bragno augura al giocatore e alla società Dego le migliori fortune calcistiche possibili".