Anche oggi la San Filippo Neri ha reso noti tre volti nuovi della rosa giallorossa.

Tre elementi giovani per la coppia Torregrossa - Rotiroti.

Il primo è Andrea Galassi, attaccante classe 2003 ex di Vado e Baia Alassio. Le ulteriori due ufficialità arrivano in difesa con Andrea Banchero, classe 2005, in arrivo dalla Golfodianese. Con lui ci sarà anche Noah Calbucci, leva 2008, proveniente dal settore giovanile del Ceriale.