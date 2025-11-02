 / Calcio

Calcio, Prima Categoria B: oggi tocca a Speranza e Veloce,

Il rullo compressore Olimpic sta togliendo pathos a un girone B dove le savonesi stanno faticando a conquistare le zone più pregiate della classifica.

Ieri la Virtus Don Bosco ha comunque incamerato un buon punto in casa della Bolzanetese.

Oggi la palla passa allo Speranza e alla Veloce, entrambe attese da una sfida interna.

Rossiglionese e Sciarbo & Cogo sulla carta si presentano come due avversarie abbordabili per le formazioni di Pisano e Morbelli: l'occasione migliore per dare continuità ai risultati utili portati a casa dalle trasferte di domenica scorsa.

Campese - Dinamo Apparizione e Pegliese - Rabona completano il programma.

