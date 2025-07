Atletica. Zunino trascina la 4x400: record savonese e podio nazionale per l'Arcobaleno Savona

Nel fine settimana appena trascorso, l’Atletica Arcobaleno Savona ha fatto tappa in Veneto per prendere parte al Challenge Nazionale Assoluto di Conegliano, appuntamento cruciale per chi, non avendo ancora ottenuto i severi minimi di accesso ai Campionati Italiani Assoluti (in programma a Caorle il 2 e 3 agosto), cerca di conquistare il pass piazzandosi tra i primi tre in ogni specialità.

A riuscire nell’impresa — e in grande stile — è stata la staffetta 4x400 maschile. Ai blocchi Mirko Morando, poi il cambio con Samir Benaddi, seguito dalla terza frazione di Gabriele Bargi e infine il gran finale affidato a Marco Zunino. Ognuno ha dato il massimo, probabilmente migliorando anche i propri personali sulla distanza. Ma è stato proprio Zunino, determinatissimo e capace di chiudere la sua frazione in meno di 47 secondi, a superare due delle tre squadre in gara nella serie “top” e a tagliare il traguardo in 3:14.01. Un tempo che rappresenta il terzo miglior crono di sempre per l’atletica ligure e nuovo record provinciale savonese.

Un argento che premia il grande lavoro portato avanti in questa stagione, costellata di soddisfazioni, da atleti, tecnici e dirigenti del team guidato da Santino Berrino, Sergio Malgrati e dal direttore tecnico Marco Muratore.

In gara anche la staffetta 4x100, composta da Leonardo “Nelson” Zetti, Luca Biancardi, Mirko Morando e Vittorio Anyunwa: il tempo finale di 42.06 è valso un buon nono posto nella classifica generale. Resta forse un pizzico di rammarico per qualche cambio migliorabile, ma la prestazione resta ampiamente positiva.

A livello individuale, l’unica atleta in gara (Marco Zunino era già qualificato grazie ai tempi ottenuti in stagione) è stata Anna Crovetto. Anche per lei una prova convincente, chiusa in 55.73 — non lontana dal proprio personal best — che le è valsa un buon decimo posto nella classifica generale.