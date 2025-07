Calciomercato. Sciascia in porta e Berruti in attacco: la Carcarese chiude altre due operazioni

Altri due giovani di qualità per la Carcarese che annuncia l’ingaggio di Alessandro Sciascia e Thomas Berruti, entrambi classe 2008.

Portiere, Sciascia inizia nel settore giovanile del Vado, poi la chiamata della Sampdoria dove resta per 8 anni e ha la fortuna di allenarsi anche con la Primavera. A 16 anni il trasferimento al Celle Varazze, dove gioca nella Juniores d’Eccellenza ed ora la prima esperienza in prima squadra con la Carcarese. “Credo sia un’ottima società dove poter crescere, perché dà molto spazio ai giovani – commenta l’estremo difensore - Il fatto che abbia grande seguito per me rappresenta un grande stimolo. Ringrazio il dg Abbaldo e la società per la fiducia che mi è stata data, spero di ricambiarla al meglio”.

Prima esperienza tra i grandi anche per Berruti, proprio nella società in cui ha iniziato a tirare i primi calci al pallone. Dopo la Carcarese, ha militato nel settore giovanile di Millesimo, Vado e Cairese. “Sono molto contento di poter fare parte di questa squadra – dichiara il giovane esterno d’attacco - Fin dal primo momento ho percepito grande professionalità, passione e un forte senso di appartenenza. Credo fortemente nel progetto e nei valori che rappresenta, e sono pronto a dare il massimo per contribuire alla crescita della squadra e raggiungere insieme obiettivi importanti”.

“Alessandro è stata un’opportunità di mercato inaspettata ma di quelle che devi cogliere. – spiega il direttore generale Roberto Abbaldo - Ringrazio per l'operazione Gigi Marraffa, che ci ha dato fiducia. Arriva a Carcare un portiere di enorme talento, cresciuto nella Sampdoria dov'è rimasto per 8 anni, che con la guida di Federico Marini e i consigli di un signor compagno di reparto come Luca Giribaldi saprà ancora migliorare e crescere. Ovviamente questa operazione avrebbe ridotto l'utilizzo di Mattia Grenna, per il quale è sembrato corretto e rispettoso cercare una soluzione ottimale che gli permetta un campionato da protagonista. Ringraziamo Mattia, ragazzo serio e portiere forte, cui auguriamo il meglio”

E su Berruti: “Siamo molto contenti di poter accogliere in biancorosso Thomas, un ragazzo del 2008 che aveva tante richieste. Il fatto che abbia scelto Carcare ci inorgoglisce. L'acquisto di Thomas è perfettamente in linea con la nostra programmazione, la società sta lavorando per portare a Carcare giovani talenti, meglio se valbormidesi. In questa ottica siamo contenti di aver convinto un ragazzo serio, educato e soprattutto di grande prospettiva come Thomas”.