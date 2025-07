E' il giorno di Boissano Atletica Estate, oltre 400 atleti sono pronti a confrontarsi nell'impianto cittadino

Appuntamento con la seconda giornata di “Boissano Atletica Estate”, dopo il buon successo della prima tappa svoltasi lo scorso 24 giugno.

Nonostante un calendario sempre più fitto di appuntamenti, saranno oltre 400 gli atleti attesi in pista e sulle pedane dell’impianto sportivo comprensoriale di Boissano.

L’organizzazione, come di consueto, è curata dall’ASD Atletica Arcobaleno Savona e dall’ASD Atletica Boissano Team, con il prezioso supporto dei volontari del Boissano Team, il contributo della Fondazione Agostino De Mari e il patrocinio dei Comuni di Boissano, Finale Ligure, Loano e Pietra Ligure, oltre che di altri Enti che collaborano alla gestione dell’impianto.

Il programma delle gare prenderà il via alle ore 17:15 e si concluderà intorno alle 22:00.

Saranno previste anche alcune competizioni dedicate al settore giovanile, nelle categorie ragazzi/e e cadetti/e.

Presenti numerosi team provenienti dalla Liguria, ma anche da Lombardia, Piemonte e Toscana, oltre a una significativa partecipazione di atleti dalla vicina Costa Azzurra.

Tra le gare clou, spiccano i 400 metri femminili, con un duello di alto livello tra la beniamina di casa Ilaria Accame (Aeronautica Militare) e la francese Emma Montoya, scesa lo scorso anno fino a 51.76. In pista anche Alexandra Troiano (CUS Pro Patria Milano), accreditata di 54.75.

Nei 100 metri femminili, interessante confronto tra le piemontesi Elisa Calzolari (SAF Atletica, allieva da 11.62) e Ilaria Contan (11.70).

Nel salto triplo sarà in gara Francesca Orsatti (CUS Palermo), con un personale di 12.65, mentre nell’alto ci sarà Francesca Maurino (Sisport Torino), già salita fino a 1.74.

Nel giavellotto allieve da tenere d’occhio Eloise Vallet, forte di un personale di 45,69 metri.

In campo maschile, da segnalare la presenza di Gabriele Avagnina (CUS Genova) nel salto in alto: il ponentino si è appena aggiudicato la gara del Challenge Assoluto a Conegliano, migliorando lo stagionale a 2.09.

Nello sprint occhi puntati su Luca Biancardi (Arcobaleno), atleta di casa, che proverà a contenere gli attacchi di Simone Aiello (SAF Atletica), Federico Lisa (Atletica Mondovì) e del francese Holi Yannick.

Nei 400 metri è favorito Edoardo Franzi (CUS Pro Patria Milano), ma dovrà fare attenzione a Soyfidine Said (Nice Côte d’Azur Athlétisme).

Sui 110 ostacoli allievi sarà in gara il giovane talento della Maurina Oliocarli Imperia, Davide Crisci, autore di uno stagionale da 14.28.

Nel giavellotto, torna in pedana Denis Canepa (Alba Docilia).

Attesa anche per i 1500 metri, dove l’Atletica Arcobaleno schiera tre nomi di rilievo: Marco Zunino, Ludovico Vaccari e Samir Benaddi.

Si ricorda infine che sarà attivo un servizio gratuito di bus navetta, con corse continuative dalla zona parcheggio situata nei pressi dell’area industriale di Boissano.