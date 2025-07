Calciomercato, Pontelungo. Tre conferme per il pacchetto arretrato: Ferrari, Orru e Pulerà

La nota granata:

L’ASD Pontelungo 1949 ha il piacere di comunicare la riconferma di:

Mirko Ferrari, portiere, classe 1986

Jordan Orru, portiere, classe 2007

Tommaso Pulera’, difensore, classe 2005

Orru, portiere della juniores, con otto panchine all’attivo nella scorsa stagione in Prima Squadra, al suo terzo campionato con i nostri colori; Ferrari, figura storica del nostro sodalizio, sempre disponibile in caso di bisogno; Pulera’, proveniente dalla juniores al suo secondo anno in maglia granata

La Società, rivolge a tutti loro, un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.