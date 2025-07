Muay Thai. Sorge la stella di Thristan Massobrio, l'atleta ponentino si prepara per il match di Liverpool

Thristan Massobrio, giovane atleta ligure classe 2004, si prepara ad affrontare una delle sfide più importanti della sua carriera sportiva. Nato a Sanremo e cresciuto sportivamente a Genova nella palestra Muay Thai Time, sotto la guida del coach Luca Cuccu, Massobrio combatterà il prossimo 20 settembre 2025 a Liverpool per il titolo internazionale WBC Muay Thai nella categoria Super Lightweight (63,5 kg - 140 lbs).

Si tratta di un traguardo significativo per un atleta che, partendo da un contesto locale, ha saputo ritagliarsi uno spazio a livello nazionale e internazionale grazie alla costanza negli allenamenti e a uno stile di combattimento efficace.

Massobrio ha conquistato il titolo nazionale WBC Muay Thai 2025 nella categoria di peso 63,5 kg a Genova. A luglio 2025 figura al 19º posto del ranking mondiale WBC nella sua categoria ed è attualmente 5º nella classifica ufficiale di Fight Clubbing.

Nel corso dell'ultimo anno ha ottenuto risultati rilevanti:

Vittoria a Fight Clubbing – King of the Ring 2025 a Rimini

Vittoria a Fight Clubbing – Battaglia sotto la Lanterna 2 a Genova

Vittoria per KO contro Maxime Ferrer a Nuit du pieds-poings (Nizza, 2024)

Il suo record attuale è di 19 incontri: 1 KO, 1 KOT, 1 sconfitta.

In vista dell’appuntamento di Liverpool, Massobrio si trova attualmente in Thailandia per un periodo di preparazione nei campi tradizionali della Muay Thai. Un’esperienza che unisce allenamento tecnico e immersione culturale, con l’obiettivo di arrivare all’incontro nelle migliori condizioni fisiche e mentali.

L’atleta porterà con sé sul ring non solo la propria esperienza, ma anche il contributo della realtà sportiva genovese e ligure da cui proviene.