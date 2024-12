Calcio, Albenga. I Fedelissimi tra amara ironia e intelligenza artificiale: "Ecco la squadra che giocherà contro il Ligorna, ridiamo per non piangere"

Non si è fermata nemmeno a Voghera la lunga serie di sconfitte consecutive dell'Albenga, nonostante le ultime giornate abbiano proposto un buon numero di scontri diretti contro le contendenti alla salvezza.

Un trend che ha confermato per l'ennesima volta tutta l'inesperienza e i deficit di una rosa totalmente stravolta rispetto all'organico strutturato nel corso dell'estate.

A ciò si sono aggiunte le note difficoltà societarie, interne e nei rapporti con la città, in attesa delle prime dichiarazioni pubbliche dei vertici dirigenziali annunciate dallo scorso luglio ma mai arrivate.

Tutti fattori su cui la tifoseria organizzata ha giocato con ironia, nell'ultima nota pubblicata stamattina dai Fedelissimi.

"Si è svolta ieri sera alle 21,00 nel palazzo comunale l'ennesima conferenza stampa annunciata dall'U.S. Albenga.

Davanti ad una platea di oltre 300 persone, compresi il sindaco nella duplice veste di assessore allo sport e politici di maggioranza ed opposizione, questi i principali temi trattati:

1 - è stato finalmente svelato un grande segreto: il vero organigramma societario!

2 - è stata chiarita la situazione debitoria, pari quasi a 0, fra lo stupore dei fornitori-creduloni presenti, e annunciati nuovi sponsor di caratura internazionale!

3 - rispetto ai già dichiarati e promessi 250/300mila €, la società, davanti ad un progetto così avvincente, logico, sensato e trasparente, ha deciso di stanziare ulteriori 300mila € per portare a termine questa appassionante stagione!

4 - grazie a questa ventata di ottimismo e di danaro, il "misterioso segretario", che non c'è ma in realtà c'è sempre stato, continua a tesserare calciatori, o presunti tali, provenienti da tutte le parti d'Italia e del mondo: la società ha invertito la rotta e ha deciso di puntare su calciatori di grande esperienza ! Siamo in grado di svelare in anteprima mondiale il nuovo 11 (foto qui sotto!!!) che sarà pronto a scendere in campo contro il Ligorna!

Conclusa la conferenza attorno alle 22.30, la folla, entusiasta e commossa, ha salutato il patron e la sua banda con giubilo, convinti al 100% delle nuove, bellissime notizie portare nella città delle 100 torri !

RIDIAMO PER NON PIANGERE !

LIBERATE L' U.S. ALBENGA"