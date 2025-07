Calcio, Arbitri. In arrivo le indennità e i rimborsi anche per le sezioni liguri. Il presidente Zappi: "Nulla di che gioire, permangono i ritardi"

Arriveranno anche per le sezioni liguri i bonifici per le indennità e i rimborsi spesa per i presidenti e i segretari di Sezioni e i componenti del Cra.

A confermare il bonifico da 600.000 euro su scala nazionale è stato il presidente AIA, Antonio Zappi, attraverso i canali dell'associazione: “Non c’è nulla di cui gioire, perché - pur senza responsabilità nostra ma per complicazioni tecniche e giuridiche - vi sono ritardi e noi lo sappiamo benissimo. Quello che tuttavia garantiremo sempre a tutti gli associati è l’impegno ed un lavoro costante per cercare soluzioni a questa annosa situazione e, finalmente, ora potremmo essere sulla buona strada.

La situazione però potrebbe cambiare grazie alla nuova legge di bilancio e alla procedura "Sinfonia4You".

"La Segreteria AIA - chiosa Zappi - sta lavorando tutti i giorni in stretto contatto con gli uffici FIGC per velocizzare tutti i processi e ringrazio per il lavoro svolto il Comitato Nazionale, ma in particolare il Componente Emanuele Marchesi, che da mesi sta seguendo personalmente la problematica”,