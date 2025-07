Calciomercato. Riccardo Arboscello si allena col Novara, il centrocampista savonese potrebbe ripartire dalla Serie C

E' terminata come dichiarato attraverso i propri canali social, la lunga avventura di Riccardo Arboscello all'interno del settore giovanile del Genoa.

Il centrocampista nativo di Savona potrebbe ripartire dal Novara. Come riportato dai media novaresi, infatti, il giocatore classe 2005 ha raggiunto il ritiro di Arona, in attesa di un possibile tesseramento con il club piemontese, ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C.

Il messaggio di Riccardo Arboscello:

“Si chiude un capitolo importantissimo della mia vita: dopo anni intensi, è arrivato il momento di salutare il Genoa. Sono arrivato in questa squadra da bambino, con un sogno nel cuore e tanta voglia di imparare. In questi anni ho trovato compagni, amici, allenatori, dirigenti, magazzinieri, fisioterapisti e persone che mi hanno aiutato a crescere dentro e fuori dal campo. Ho avuto l’onore di indossare questa maglia storica, di essere il capitano della Primavera, sentendone ogni volta il peso e il privilegio, accettando ogni responsabilità, dentro e fuori dal campo. Ho provato l’emozione di entrare da giocatore all’Olimpico in Coppa Italia con la Lazio e di esultare sotto la Nord nel Campionato di serie A, vicino ai miei idoli e accanto ad avversari che fino a qualche anno fa vedevo solo in tv. Un grazie speciale al direttore Michele Sbravati che ha creduto in me portandomi al Genoa, al Ds Carlo Taldo che mi ha voluto in primavera quando ero ancora sottoleva e che ha sempre creduto in me, al Dir Ascheri che mi è stato accanto anche nei momenti piu difficili. A mister Gilardino che mi ha dato la possibilita’ di indossare la maglia della prima squadra ma anche ai mister Konko, Agostini, Gervasi e Ruotolo che mi hanno dato sempre fiducia. E poi a mister Jacopo Sbravati con cui ho condiviso l’ultimo anno e che mi ha concesso l’onore di diventare il Capitano di questa squadra. Un abbraccio al team manager Natuzzi, una persona straordinaria. Un ringraziamento a Duccio Innocenti che è stato un attento manager in questi anni accompagnandomi in questa crescita. A tutti gli allenatori, allo staff e ai tifosi rossoblu dico che porterò sempre con me i vostri insegnamenti, l’affetto e le emozioni vissute infossando i colori rossoblu. Non avrei mai voluto lasciare il Grifone ma oggi, purtroppo, il mio viaggio con il Genoa finisce. Non perché io lo voglia, ma perché, a volte, bisogna accettare che le scelte non sono sempre nelle nostre mani e non sempre le cose vanno come uno vorrebbe. Il calcio è fatto di percorsi, e il mio ora prosegue altrove, con la stessa passione e voglia di migliorare ogni giorno. Con gratitudine e rispetto, grazie Genoa.”