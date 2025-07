Calciomercato. Nuova mossa in ingresso per il Ligorna, ufficializzato Aldo Loffredo

La Società SCD Ligorna 1922 è lieta di comunicare la quinta firma estiva della stagione 2025/26: quella di Aldo Loffredo. Lo spezzino, scuola Spezia, rinforza il centrocampo della terza squadra di Genova.

Classe 2005, Loffredo è un centrocampista dotato di grande duttilità, anche con importanti caratteristiche difensive. Cresciuto nel Settore Giovanile dello Spezia, nella scorsa stagione il suo esordio tra i “grandi” con la maglia della Fezzanese, con cui ha totalizzato 26 presenze tra Girone E di Serie D e Coppa Italia.



Queste le parole di Aldo Loffredo: «Sono molto felice di essere qui, questa rappresenta una grande opportunità per me. Il Ligorna è una società seria e ambiziosa, per questo la scelta è stata molto semplice. Quando ho saputo dell’interessamento nei miei confronti ho dato loro la priorità. Ringrazio Presidente, Direttore e staff tecnico per la fiducia e voglio ripagarla sul campo. Fin dai primi allenamenti ho trovato un gruppo unito, fatto di ragazzi disponibili, con voglia di lavorare e migliorarsi ogni giorno. Questa squadra ha ampi margini di miglioramento e ci sono tutti i presupposti per poter far bene».



Ad Aldo un grandissimo in bocca al lupo per la stagione, con l’augurio di vivere un campionato caratterizzato da grandi soddisfazioni di squadra e personali.