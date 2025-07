Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Abbinamenti tennistici per il primo turno

Non sarà il principio di territorialità a decretare il tabellone del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza.

La competizione garantirà infatti l'accesso al tabellone nazionale, pronto a mettere in palio la promozione in Serie D in caso di successo finale.

Ecco perchè gli abbinamenti del primo turno non seguiranno i criteri di vicinanza, ma saranno stilati secondo il principio tennistico delle teste di serie.

Fezzanese, Rivasamba e Pietra Ligure andranno a incrociare le tre neopromosse, mentre la San Francesco Loano , osservando la classifica dell'ultimo campionato, dovrebbe sfidare il Taggia.

Dai tam tam delle ultime ore la Carcarese dovrebbe confrontarsi con la Fezzanese, il Millesimo con il Rivasamba e il Pietra Ligure con il Busalla. Questo il lotto delle indiscrezioni, in attesa ovviamente della conferma da parte del Comitato Regionale Ligure che sancirà gli abbinamenti ufficiali e il calendario delel sfide di andata e ritorno.