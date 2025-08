Calcio, Coppa Promozione. Si parte con otto gironi quadrangolari, tutte le savonesi nei gruppi A e B

Le 32 Società in organico al Campionato di Promozione s.s. 2025/2026 parteciperanno alla Coppa Italia di Promozione. La manifestazione si articolerà in un primo turno definito da n. 08 quadrangolari da disputarsi con gare di sola andata, quarti di finale e semifinali da disputarsi con gare di andata e ritorno, gara unica di finale in campo neutro.

Per ciascun girone, le Società che nella stagione sportiva 2024/2025 erano in organico al Campionato di Eccellenza o meglio classificate nel Campionato di Promozione, in quest’ordine (identificate con i numeri 01 e 02), disputeranno due gare in casa e la migliore tra le due disputerà in casa la gara tra le stesse.

GIRONE "A"

BAIA ALASSIO AUXILIUM

CERIALE PROGETTO CALCIO – 02

FINALE

PONTELUNGO 1949 – 01



GIRONE "B"

ALBISSOLE 1909 – 01

LEGINO 1910 – 02

NEW BRAGNO CALCIO

SAVONA F.B.C. 1907



GIRONE "C"

MASONE

PRAESE 1945 – 01

SAN CIPRIANO

SESTRESE BOR. 1919 – 02



GIRONE "D"

SAMPIERDARENESE

SERRA RICCO 1971 – 01

SUPERBA CALCIO

VALLESCRIVIA 2018 – 02



GIRONE "E"

A.N.P.I. SPORT E. CASASSA

ANGELO BAIARDO – 01

CA DE RISSI SG

LITTLE CLUB JAMES – 02



GIRONE "F"

CALVARESE 1923

CAPERANESE 2015 – 02

SAMMARGHERITESE 1903 – 01

SAN DESIDERIO



GIRONE "G"

CANALETTO SEPOR – 01

FOLLO FOOTBALL CLUB

INTERCOMUNALE BEVERINO – 02

LEVANTO CALCIO



GIRONE "H"

DON BOSCO SPEZIA CALCIO – 02

MAGRA AZZURRI

SANTERENZINA

TARROS SARZANESE SRL – 01

Date di svolgimento:

Primo Turno

domenica 31 agosto 2025: Prima giornata dei quadrangolari

domenica 07 settembre 2025: Seconda giornata dei quadrangolari

Mercoledì 24 settembre 2025: Terza giornata dei quadrangolari



Quarti di Finale

Accoppiamento Q1 (Vincente A – Vincente B)

Accoppiamento Q2 (Vincente C – Vincente D)

Accoppiamento Q3 (Vincente E – Vincente F)

Accoppiamento Q4 (Vincente G – Vincente H)

Le gare saranno disputate nelle giornate infrasettimanali del 05 e 19 novembre 2025 con ordine di svolgimento definito tramite sorteggio



Semifinali

Semifinale S1 (Vincente Q1 – Vincente Q2) 7/22 Semifinale S2 (Vincente Q3 – Vincente Q4)

Le gare saranno disputate nelle giornate infrasettimanali del 11 e 25 febbraio 2025 con ordine di svolgimento definito come segue: la Società che nei Quarti di Finale ha disputato la gara di andata fuori casa disputerà in casa la gara di andata delle Semifinali, qualora entrambe le Società abbiano disputato in casa o fuori la gara di andata dei Quarti di Finale, si procederà al sorteggio.



Finale

(Vincente S1 – Vincente S2) Gara unica in campo neutro – Sabato 04 aprile 2026



Modalità Tecniche:

Primo Turno: il 1^ turno, che si articolerà su 08 Gironi quadrangolari, designerà la qualificazione ai Quarti di Finale come in appresso: sarà dichiarata vincente del proprio girone la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio tra due o più squadre si tiene conto, nell’ordine:

dei punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate;

della differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate;

della differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone;

del maggior numero di reti segnate nel girone; del sorteggio.

Quarti di Finale e Semifinali

Sarà dichiarata vincente di ciascun accoppiamento la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.

Finale: In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno. In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.