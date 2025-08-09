Calcio. Serata di festa al Riva, alle 20:30 il test amichevole tra Albingaunia e Sanremese

Non è facile trovare un aggettivo che descriva al meglio gli ultimi dodici mesi dell’Albenga.
Dopo un anno complicato, frutto di una gestione societaria eufemisticamente “superficiale”, i tifosi bianconeri potranno finalmente concedersi qualche ora di festa all’insegna dei propri colori.
Questa sera, infatti, all’“Annibale Riva” arriverà la Sanremese: un appuntamento utile non solo per affinare schemi e meccanismi in vista dei rispettivi obiettivi stagionali, ma anche e soprattutto per celebrare un gemellaggio sempre più solido tra le due tifoserie.
Non mancherà un tocco di glamour grazie alla presenza di parenti d’arte come Del Piero, Djorkaeff e Gattuso. Per i sostenitori ingauni sarà inoltre l’occasione di dare il primo sguardo alla squadra guidata da mister Poggi, chiamata a ben figurare nel prossimo girone A di Prima Categoria.
Calcio d’inizio fissato per le ore 20:30.