Calcio. Ceriale - Albingaunia è biancoblu, l'amichevole del Merlo decisa nel finale

Il test match del Merlo tra Ceriale e Albingaunia è stato tirato fino all'ultimo. A spuntarla nel finale è stata la formazione di casa, vincitrice per tre reti a due.

La formazione di casa rompe l’equilibrio già in avvio grazie a Kacellari, pronto a sfruttare un’azione irresistibile creata da Bonifazio. Gli ospiti reagiscono e rimettono il punteggio in parità con Ciravegna, preciso dal dischetto.

Nella ripresa la squadra di mister Poggi passa in vantaggio: sugli sviluppi di un corner, Flavio Alessi si fa trovare al posto giusto e insacca l’1-2. Il Ceriale non si perde d’animo e sfiora due volte il pareggio con Beluffi. Proprio da un’azione costruita insieme a quest’ultimo, Mariani trova la rete del 2-2.

Quando il match sembra avviarsi verso la divisione della posta, il giovane Pierotello, servito con precisione da Lorenzo Destito, firma il 3-2 definitivo.

Per la formazione locale, il tecnico ha sfruttato tutti gli elementi a disposizione nell’arco dei tre tempi di gioco, alternando varie soluzioni tattiche. Dopo un primo schieramento con Gallo, Zaytsev, Barone, Folco, Quartieri, Franco, Gaudino, Kacellari, Molina, Destito L. e Bonifazio, sono subentrati Guaraglia, Beluffi G., Mariani, Vigna, Martinetti, Miranda, D’Aiuto, Andreetto, Minazzo, Ascheri, Beluffi L., Shpuza, Pierotello e Gallea.

L’Albingaunia ha invece iniziato con Manti, Gerosa, Greco, Massa, Bonsignorio, Savona, Marquez, Giordano, Gibertini, Milazzo e Ciravegna. Nel corso della gara, mister Poggi ha dato spazio anche a Griffini (per Greco), Alessi (per Giordano), Ferrara (per Marquez), Giraldi (per Gibertini), Nida (per Ciravegna), Gaino (per Gerosa), Massabó (per Manti) e Bianco (per Milazzo).