 / Calcio

Calcio | 20 agosto 2025, 18:09

Calcio, Celle Varazze. Attesi venerdì i tecnici dell'Italgreen per l'omologazione del sintetico

Ecco perchè non si è disputata la gara contro l'Imperia all'Olmo - Ferro, neppure a porte chiuse

Calcio, Celle Varazze. Attesi venerdì i tecnici dell'Italgreen per l'omologazione del sintetico

La data cardine per la stagione del Celle Varazze è il 14 settembre.

Già, perchè la società capitanata da Stefania Villa ha calendarizzato la conclusione degli interventi necessari all'omologazione dell'Olmo Ferro per la prima gara interna della stagione, contro i lombardi del Club Milano.

Ecco perchè la gara tra le civette e l'Imperia di Coppa non si è potuta disputare in casa dei biancoblu, neppure a porte chiuse.

Venerdì è previsto infatti l'arrivo dei tecnici dell'Italgreen, il cui intervento sarà necessario per compiere tutti gli interventi di manutenzione necessari per ottenere la certificazione del rettangolo verde da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

Per quanto concerne invece le tribune, è allo studio una serie di interventi di diversa portata, finalizzati in modo particolare alla separazione delle tifoserie, quando necessario. In prima battuta la società punterà sull'utilizzo degli steward, ma ulteriori progetti sono allo studio per l'intero complesso della Natta.

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium