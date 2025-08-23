Calcio. Il Vado supera 4-1 anche la Primavera dello Spezia. Presentata la nuova maglia

Ancora una vittoria per il Vado in amichevole, arrivati a ormai una settimana dall'esordio ufficiale in Coppa contro la Sanremese.

Stamattina i rossoblu di mister Roselli hanno battuto 4-1 lo Spezia Primavera, andando a segno con Raffini e Vita (rigore) nel primo tempo, per poi arrotondare le marcature nella ripresa con Ciccone e Arras.

Per l'occasione è stata sfoggiata anche la nuova divisa da gioco, curata da Joma, pronta a unire i due colori sociali in un motivo melange.



Vado primo tempo:

Bellocci, Saltarelli, Bondioli, Messina, Lupinacci, Abonckelet, Gulinelli, De Rinaldis, Vita, Raffini



Vado secondo tempo:

Viganò, Gulinelli, Saltarelli, Sacco, Ndianefo, Abonckelet, Pastorino, Ciccone, Cecchinato, Arras, Barwuah



Subentrati:

Viganò, Ndianefo, Pastorino, Sacco, Caremoli, Cecchinato, D'Angelo Pizzolo, Ciccone, Di Giosia, Arras, Barwuah