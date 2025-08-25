Savona. Lavori urgenti alla "Fontanassa" per riparare i danni causati dal maltempo

Manutenzione straordinaria per il campo sportivo della Fontanassa. L'intervento si rende necessario per le condizioni in cui si trova l'impianto sportivo che, in seguito agli ultimi eventi meteo di forti piogge, è stato oggetto di ruscellamento delle acque provenienti dalla collina che sovrasta l’impianto. In assenza di un sistema adeguato di regimazione, l’acqua ha trascinato grandi quantità di terreno e detriti fino alla pista e al piazzale retrostante gli spogliatoi.

Infatti, la mancanza di un adeguato sistema di regimazione delle acque piovane ha causato il deposito di terra e detriti anche sul manto sintetico della pista, compromettendone le prestazioni e mettendo a rischio la sicurezza degli sportivi. Una situazione che, se protratta, avrebbe potuto comportare danni irreversibili e costi molto più elevati per il Comune.

Il Comune aveva fatto alcuni interventi di pulizia straordinaria che però si sono rivelati inefficaci, ed ha così deciso di procedere con un’opera definitiva, che prevede non solo la rimozione del materiale depositato ma soprattutto la creazione di un nuovo sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane, ( il finanziamento dei lavori sarà sostenuto con le economie di spesa provenienti da altri cantieri, in particolare dalla scuola Astengo).

L' intervento di manutenzione straordinaria prevede un investimento complessivo di 12.962 euro (IVA compresa) e i lavori sono stati affidati alla Elettroeuropa, azienda con sede a Quiliano.