Vela | Matteo Rivaroli firma la Ponentina: successo ad Alassio nella regata di Ceriale

È Matteo Rivaroli, portacolori del CNAM Alassio, a mettere il proprio nome nell’albo d’oro della “Ponentina”, appuntamento di riferimento dell’estate velica organizzata dal Circolo Nautico Ceriale.

La manifestazione, dedicata alla memoria di Marco Claveri, storico presidente del sodalizio cerialese scomparso, ha richiamato in acqua diversi equipaggi provenienti dai circoli della Riviera di Ponente.

Nel raggruppamento principale Rivaroli ha conquistato la prima posizione, precedendo Alice Secco e Laura Selvaggio del CN Albenga. Terzo posto per Ginevra Poggi, anch’essa tesserata per il CNAM Alassio.

Successo del CN Albenga, invece, nella categoria ILCA 6, dove a imporsi è stato Andrea Giovanni Dilda. Alle sue spalle si sono classificati Simone Migliavacca del CN Loano e Alessia Sciutto del CN Albenga.

Il programma della giornata ha previsto complessivamente due prove per ciascuno dei due raggruppamenti, completando così una competizione che ha rappresentato uno degli appuntamenti centrali della stagione estiva del Circolo Nautico Ceriale.