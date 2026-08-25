Windsurf | Matteo Iachino campione del mondo: venerdì festa alla Lega Navale di Albisola

Sarà la Lega Navale di Albisola a ospitare, venerdì 28 agosto alle 18:30, l'appuntamento dedicato a Matteo Iachino, fresco vincitore del titolo di Campione del Mondo PWA Slalom X 2026.

Il risultato è arrivato lo scorso luglio a Sotavento, al termine del Fuerteventura PWA Grand Slam 2026, una delle tappe di riferimento del circuito internazionale di windsurf. Per Iachino si è trattato del primo titolo iridato nella specialità Slalom X, al termine di una giornata conclusiva particolarmente combattuta.

Il campione ligure si presentava alle ultime prove con una posizione favorevole nella classifica mondiale, ma le due eliminazioni conclusive hanno mantenuto aperto il confronto fino alle battute finali. A contendere a Iachino il vertice era soprattutto il francese Pierre Mortefon, campione del mondo nelle due precedenti stagioni.

La svolta è arrivata con l'eliminazione di Mortefon, risultato che ha reso matematicamente impossibile il sorpasso e ha consegnato a Iachino il titolo mondiale.

Un successo che rappresenta uno dei principali traguardi raggiunti da un atleta del territorio nel windsurf internazionale e che va ad arricchire il percorso agonistico di Iachino, da anni protagonista ai massimi livelli della disciplina.

La serata di venerdì alla Lega Navale di Albisola sarà quindi l'occasione per celebrare il titolo insieme all'atleta e condividere con il pubblico questo importante risultato sportivo.