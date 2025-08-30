Da Torino a Savona sull'Altravia. A metà settembre scattano le escursioni per gli amanti dell'outdoor

Al via ai primi appuntamenti del progetto “AltraVia: a piedi o in bici tra natura e ricerca di sé da Torino a Savona” che unirà sport all’aria aperta, educazione ambientale, innovazione e introspezione sul tracciato dell’AltraVia mettendo in rete realtà locali di quattro province diverse, Torino, Asti, Cuneo e Savona toccate dal cammino. Il progetto è sostenuto della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Sportivi per Natura” e dal contributo di Fondazione De Mari CR Savona e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Si parte sabato 13 e domenica 14 settembre 2025 con una due giorni nella Riserva Naturale dell’Adelasia (SV), in collaborazione con l’Associazione Echollective e Outdoor Sport Activity ASD, evento che unisce trekking, educazione ambientale, meditazione in movimento e riflessione sul nostro rapporto con l’energia e il paesaggio.





IL PROGRAMMA:

SABATO 13 SETTEMBRE 2025

A partire dalle ore 14.00 di sabato 13 settembre i partecipanti potranno cimentarsi in un’esperienza immersiva e alternativa denominata “Silent Walk”. L’escursione sarà un momento di riconnessione profonda con la natura amplificata dall’ascolto in cuffia della colonna sonora di AltraVia, appositamente creata dal giovanissimo collettivo di Echollective. Quest’ultima è stata realizzata campionando suoni naturali presenti sul tracciato di AltraVia e tenendo in considerazione la frequenza 432 Hz, riconosciuta come una "frequenza naturale" e benefica per il corpo e la mente, in armonia con le vibrazioni naturali dell'universo e del corpo umano. Il trekking sarà quindi intervallato da momenti di ascolto e immersione introspettiva nella natura, un'esperienza di meditazione sonora, che stimolerà il rilascio di stress e favorendo il benessere psicofisico, amplificando le emozioni di ogni passo.

Durante l’escursione non mancheranno inoltre approfondimenti sulla biodiversità del Parco Regionale dell’Adelasia a cura di Renato Cottalasso, fotografo, documentarista e ornitologo ligure, che affiancherà una guida naturalistica per mostrare ai partecipanti le molteplicità di specie animali e botaniche presenti nella riserva.

Intorno alle 19.00, si rientrerà a Cascina Miera e, dopo un aperitivo offerto ai partecipanti, sarà possibile assistere all’intervento sul lupo di Paolo Rossi, fotografo naturalista ligure, che si dedica da più di 15 anni alla diffusione della conoscenza dell’animale in Appennino. Il fotografo presenterà alcuni dei suoi studi fotografici con una proiezione di suoi scatti, raccontando i suoi incontri personali con l’animale, che è riuscito ad “intrappolare” in fotografia con svariate fototrappole disseminate nelle aree appenniniche e alpine liguri.





INFO TECNICHE DEL TREKKING:

Ritrovo ore 14.00 e partenza ore 14.30 da Cascina Miera

Lunghezza: 8 km.

Difficoltà media con dislivello di circa 300m.





Possibilità di pernottare presso il Rifugio Cascina Miera (info@cascinamiera.it | 338 693 1783). Posti disponibili anche per il pernottamento in tenda.





DOMENICA 14 SETTEMBRE 2025

Domenica 14 settembre si avrà la possibilità di scoprire l’ultima tappa dell’AltraVia che dalla Val Bormida (Montenotte Superiore) arriva fino a Savona con un trekking di una giornata.

Accompagnati dalle guide naturalistiche di Outdoor Sport Activity ASD, i partecipanti cammineranno tra storia, natura e futuro, riflettendo sui temi della transizione energetica, del paesaggio industriale e delle energie rinnovabili, passando da antiche funivie del carbone fino al moderno parco eolico. Il mare sarà l’arrivo simbolico e reale di un percorso di consapevolezza.

Il trekking si svolgerà quasi interamente su crinali panoramici, in progressiva e costante discesa verso le acque del mar Ligure attraverso un percorso lineare, tranquille strade e sentieri, spesso all’ombra del bosco.

Il ritrovo sarà previsto presso Rifugio Cascina Miera, nel parco dell’Adelasia (Cairo Montenotte), alle ore 9.00. Il rientro avverrà alle 16.30 circa.

Il rientro verso Montenotte Superiore si svolgerà in treno, in pieno stile AltraVia, dove i partecipanti potranno esplorare le diverse modalità di percorrenza sostenibile del cammino. Arrivati alla stazione di Ferrania, sarà previsto un transfer gratuito verso il parcheggio di Cascina Miera.

INFO TECNICHE DEL TREKKING

Lunghezza: 17,5 km

Durata: 5h 30’

Dislivello: +202 m e -928m





ISCRIZIONI

Gli eventi sono gratuiti. Iscrizione fortemente consigliata (posti limitati) su www.turismoinlanga.it

Per informazioni su AltraVia: www.altravia.info.

Possibilità di prenotare il pernottamento presso il Rifugio Cascina Miera: info@cascinamiera.it | 338 693 1783.