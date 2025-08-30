Calcio, Dego. Cambio della guardia, Roberto Bergero è il nuovo presidente

L'annuncio è arrivato con lo scoccare della mezzanotte: il Dego ha un nuovo presidente.
Il passaggio di testimone tra Rossano Astesiano, ai vertici del club da sette anni, e Roberto Bergero è infatti arrivato a compimento.
Un'ulteriore segno del rinnovo all'interno dei quadri biancoblu, annunciato anche con un pizzico di ironia dopo le alluvioni che costantemente hanno colpito il "Perotti" nell'ultimo lustro.
"L'A.S.D. Dego Calcio annuncia un cambio storico alla propria presidenza.
Dopo un mandato durato sette anni, il Presidente Rossano Astesiano rassegna le proprie dimissioni, lasciando un'eredità di successi sportivi, tra cui la vittoria di un Campionato e di una Coppa Liguria nella medesima stagione.
A succedergli sarà Roberto Bergero.
L'Asd Dego Calcio desidera esprimere la propria profonda gratitudine al Presidente Astesiano per la dedizione e l'impegno profuso nel corso degli anni, ringraziandolo per la sua permanenza in società.
Contestualmente, si porgono i migliori auguri al neo Presidente Bergero, auspicando che la sua gestione possa portare ulteriori traguardi e successi, possibilmente con meno alluvioni!"