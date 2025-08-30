Pallapugno. Cortemilia e San Leonardo tronfano in Coppa, nuovo trionfo per Massimo Vacchetto

La Coppa Italia vola per il secondo anno consecutivo nella capitale della nocciola più buona del mondo grazie a una prestazione convincente di Massimo Vacchetto, che conquista la settima coccarda tricolore a eguagliare il numero degli scudetti vinti, ben supportato da Giulio Cane, Francesco Rivetti e Marco Parussa, che mettono sotto l’Alta Langa, scesa in campo a Imperia con Enrico Parussa, Roberto Corino, Lorenzo Bolla e Filippo Nimot.

Dopo l’1-1 iniziale, la quadretta gialloverde gestisce con maggior bravura le condizioni critiche dettate dal forte vento, andando in vantaggio 5-1 e 6-2, prima del 7-3 al riposo. Nella ripresa il Marchisio Nocciole Cortemilia continua a giocare di forza, non concedendo giochi agli avversari per l’11-3 finale.

Alla premiazione erano presenti il presidente del Consiglio federale della Fipap, Enrico Costa, con i vicepresidenti Marco Scajola e Stefania Toselli e la consigliera Giulia Liboà, oltre al presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e al sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito.

Serie A – Finale

Marchisio Nocciole Cortemilia – Alta Langa 11-3

MARCHISIO NOCCIOLE CORTEMILIA: Massimo Vacchetto, Giulio Cane, Francesco Rivetti, Marco Parussa.

Dt: Gianni Rigo.

ALTA LANGA: Enrico Parussa, Roberto Corino, Lorenzo Bolla, Filippo Nimot.

Dt: Stefano Dogliotti.

ARBITRI: Massimo Ardenti e Davide Grosso.

La Coppa Italia Esordienti è stata conquistata invece dalla San Leonardo: nella finale di Imperia la quadretta di Tommaso Lanteri s’impone 4-7 sul Ricca di Andrea Quazzo, dopo un primo tempo equilibrato e chiuso sul tre pari.

I ragazzi sono stati premiati dalla vicepresidente della Fipap, Stefania Toselli, affiancata dalla consigliera Giulia Liboà.